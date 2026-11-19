وقال صباح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "هيأة الأوراق المالية تعمل مع في على استكمال الأطر التشريعية لقانونين مهمين هما؛ قانون الأوراق المالية والسلع، وقانون الصكوك الإسلامية، اللذين من شأنهما تنشيط سوق المال (البورصة) العراقية، وإتاحة إضافة منتجات جديدة للتداول فيها".وأضاف، أن "العام المقبل سيشهد إقرار خطة مركزية لإصلاح الشركات المساهمة المدرجة في سوق للأوراق المالية، مما سيزيد من إنتاجيتها ويسهم في تشغيل الأيادي العاملة العراقية".وأشار رئيس الهيئة إلى، أنها "تعمل كذلك على الاهتمام بالشباب العراقي، من خلال إنشاء منصة لجذب الاستثمارات المحلية نحو مشاريع التطبيقات والبرمجيات".