- اقتصادي

انخفضت اسعار الذهب في السوق العراقية لليوم السبت.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 840 ألفاً و850 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 810 آلاف و820 ألف دينار.