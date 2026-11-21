وقال ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة كان من المفترض لها خلال الفترة الماضية تهيئة أسطول لشركة الناقلات، ولكن بسبب محدودية الموازنات المخصصة للوزارة، ووجود أولويات مهمة، منها المتعلقة بالقدرة التصديرية ومنشآت التصدير فضلاً عن أمور أخرى، لذلك اعتمدت على التأجير".وأضاف أن "هناك توجهاً لدى الوزارة لإبرام عقود شراكة بين شركة الناقلات العراقية التابعة للوزارة مع من يمتلك هذه الناقلات، وبالتوازي لدينا لقاء مع رئيس علي فالح ، لتوفير ميزانية معينة لشراء ما لا يقل عن عشر ناقلات لدعم أسطول ناقلات النفط".وأكد وزير النفط، أن "شراء ناقلات النفط سوف يوفر كلفاً مالية إضافية لخزينة الدولة، التي كانت تذهب إلى التأجير".