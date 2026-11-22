– اقتصادي

تستمر اسعار صرف الدولار امام الدينار بالارتفاع في التعاملات اليومية الصباحية.

وسجلت اسعار بيع الدولار امام الدينار في تعاملات الصباح اليوم الاحد، 170500 دينار مقابل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء 169500 دينار.