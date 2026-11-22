ووفقاً للمعلومات، فإن استئناف الإنتاج لا يزال مرهوناً بحصول شركة على الموافقة الأمنية اللازمة لمعاودة أعمالها في الحقل.وفي ملف التحقيقات الخاصة بالهجوم الذي استهدف كورمور، لم تُعلن رسمياً النتائج حتى الآن، رغم إجراء تحقيق أولي سابق، إذ لم يقتنع والقائد العام للقوات المسلحة بنتائجه، وأصدر أوامر بإعادة فتح التحقيق استناداً إلى معلومات استخبارية وردت إليه، فيما تشير المعلومات إلى انتهاء التحقيقات الجديدة دون إعلان نتائجها.