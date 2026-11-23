وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، سعر بيع بلغ 845 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي، فيما بلغ سعر الشراء 841 ألف دينار، مقارنة بـ840 ألف دينار للمثقال يوم أمس الأحد.أما الذهب العراقي من عيار 21، فقد بلغ سعر بيع المثقال 815 ألف دينار، وسعر الشراء 811 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 بين 845 ألفاً و855 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع الذهب العراقي بين 815 ألفاً و825 ألف دينار.