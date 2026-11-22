

تراجعت أسعار صرف الدولار امام الدينار، الأحد، في أسواق العاصمة وأربيل مع الاغلاق.



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سعر البيع: 168500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 167500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 168400 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 168300 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 168500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 167500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 168400 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 168300 دينار مقابل 100 دولار.