وذكر الجهاز في بيان، ورد لـ ، أن "قيمة التبادل التجاري سجلت 645.3 مليون دولار، مقابل 683.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025"، مبيناً أن "الصادرات المصرية إلى بلغت 641.4 مليون دولار، مقابل 681.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".وأضاف أن "الواردات المصرية من العراق بلغت 3.9 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 2.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025".وأشار البيان إلى أن "أبرز السلع التي صدّرتها إلى العراق تمثلت بالخضروات والفواكه بقيمة 109.6 ملايين دولار، واللدائن ومصنوعاتها بـ69.6 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بـ59.5 مليون دولار، والتبغ بـ40.4 مليون دولار، والأثاث والمنشآت الجاهزة الصنع بـ37.8 مليون دولار".وفي المقابل، تصدرت الفواكه والأثمار قائمة أبرز واردات مصر من العراق بقيمة 2.9 مليون دولار، تلتها مجموعات سلعية متنوعة بقيمة مليون دولار.وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية، أوضح الجهاز أن "تحويلات المصريين العاملين في العراق بلغت 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 211.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، فيما بلغت تحويلات العراقيين العاملين في مصر 2.6 مليون دولار، مقابل 1.8 مليون دولار خلال الفترة المقارنة".ولفت إلى أن "الاستثمارات العراقية في مصر سجلت 5 ملايين دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 3.7 ملايين دولار في العام المالي السابق، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق 72.1 مليون دولار، مقارنة بـ27.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها".وبحسب البيان، بلغ عدد سكان مصر 109.8 ملايين نسمة في تشرين الثاني 2026، مقابل 48.4 مليون نسمة في العراق خلال الشهر نفسه، فيما قدر عدد المصريين الموجودين في العراق بنحو ألفي شخص حتى نهاية عام 2025.