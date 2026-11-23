ويأتي هذا الانخفاض في إطار استمرار عمليات التسليم بموجب اتفاق أعلن سابقا لسحب 172 مليون برميل من المخزون الطارئ.وكان الاحتياطي قد احتوى على نحو 285 مليون برميل عقب عمليات السحب الأخيرة حتى 21 ، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 1982 أيضا، وفقا لبيانات الوزارة، ما يعكس استمرار تنفيذ الاتفاق المذكور.وكانت قد أذنت بعملية السحب في مارس الماضي، بعدما أدى النزاع الذي شمل وإسرائيل وإيران إلى اضطراب أسواق النفط الدولية ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع الحاد.وشكل الالتزام الأمريكي جزءا من خطة منسقة لوكالة ، وافقت بموجبها 32 دولة على سحب ما مجموعه 400 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية.ويجري توريد النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في الأساس عبر اتفاقيات تبادل مع شركات النفط بدلا من البيع التقليدي، إذ تتلقى الشركات المشاركة الخام فورا لكن يتعين عليها إعادة كمية أكبر لاحقا.وتتوقع وزارة الطاقة إعادة نحو 200 مليون برميل مقابل الـ172 مليون برميل التي سحبت، وهو ما قد يترك الاحتياطي بكمية أكبر من النفط عند اكتمال جميع العقود.