وقال في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته ، إن "السيطرة على التهريب لا تقتصر على ، بل هي عمل جماعي يتطلب توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير منظومات المراقبة والمتابعة والاستشعار المبكر عن أي خرق للأنابيب، فضلاً عن فاعلية المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها".وأضاف أن الوزارة تحرص على السيطرة على هذا الملف ومحاسبة جميع المقصرين من دون استثناء أي عنوان وظيفي، مبيناً أن اللجان التحقيقية التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة ستحدد النتائج، وعلى ضوئها ستتم محاسبة المسؤولين عن الخروقات.وأوضح خضير أن جميع الأنابيب الناقلة للنفط الخام مزودة بعدادات، إلا أن الكميات المسروقة قد تكون محدودة مقارنة بالكميات المضخوخة، ما يجعل رصد التفاوت الفني صعباً في بعض الحالات، فضلاً عن احتمال تعطل بعض العدادات أو وجود طرق فنية أخرى للسرقة.