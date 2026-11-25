نيوز- اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 170500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سعر الشراء 169500 دينار مقابل 100 دولار.