وبحسب الأسعار المتداولة في أسواق الجملة بشارع النهر، بلغ سعر شراء المثقال الواحد من الذهب عيار 21 نحو 828 ألف دينار.أما الذهب العراقي من العيار ذاته، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد 804 آلاف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 798 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 835 ألفاً و845 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 805 آلاف و815 ألف دينار.