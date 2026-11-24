نيوز- اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العراقية لليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 880 ألفاً و 890 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 850 ألفاً و 860 ألف دينار.