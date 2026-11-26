وقالت الوزارة، في بيان ورد لـ ، إن "موازنة 2027 تم إنجازها بالكامل"، مبينة أن "بنود الموازنة لم تُكتب في ظروف اعتيادية بل في ظل الحرب وإغلاق وتراجع الصادرات النفطية".وأضافت أن "الإيرادات غير النفطية قفزت في الموازنة إلى 18%"، مشيرة إلى "تحويل أكثر من 500 ألف بين متعاقد وأجير إلى الملاك الدائم".وأكدت أن "الموازنة تتضمن أكثر من 120 ألف درجة وظيفية"، لافتة إﻟﻰ "تخصيص 5 تريليونات دينار للمحافظات، فضلاً عن تخصيص تريليون دينار لصندوق الأجيال".