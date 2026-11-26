وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر 843 ألف دينار، مقابل 839 ألف دينار للشراء، مقارنة بـ834 ألف دينار للبيع يوم أمس الأربعاء.وسجل مثقال الذهب العراقي عيار 21 سعر بيع بلغ 813 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 809 آلاف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 845 ألفاً و855 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 815 ألفاً و825 ألف دينار.