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بعد توقف دام 12 عاماً.. العراق يعيد تشغيل مسار الأنبوب النفطي العراقي–التركي
اقتصاد
2026-11-27 | 05:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
69 شوهد
السومرية
نيوز- اقتصادي
افتتح
وزير النفط
باسم محمد خضير
العبادي
، اليوم الجمعة ، في
محافظة كركوك
، محطة الضخ (IT1)، إيذاناً بإعادة تشغيل مسار الأنبوب النفطي العراقي–التركي القديم، بعد توقف دام 12 عاماً، في خطوة مهمة لتعزيز قدرات
العراق
في نقل وتصدير النفط الخام وتنويع منافذ التصدير.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "عملية التشغيل تتضمن ضخ النفط عبر الأنبوب بقطر (46) عقدة، من محطة الضخ (IT1) باتجاه محطة (IT1A)، وصولاً إلى محطة القياس (MS)، ضمن مسار الأنبوب العراقي–التركي القديم، بطاقة تصديرية تبلغ 300 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، على أن ترتفع إلى 500 ألف برميل يومياً بعد استكمال تأهيل المحطة الضخ الثانية".
وأكدت الوزارة أن "هذا الإنجاز تحقق بجهود وخبرات الملاكات الوطنية في
شركة نفط الشمال
وشركة المشاريع النفطية، وبمساندة تشكيلات الوزارة الأخرى، التي تمكنت بإمكاناتها الفنية وسواعدها العراقية من إعادة تأهيل وتشغيل هذا المسار النفطي".
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في تطوير منظومة نقل وتصدير النفط الخام، وتعزيز الطاقات التشغيلية والبنى التحتية النفطية، بما يدعم قدرات القطاع النفطي العراقي.
ويجسد نجاح إعادة تشغيل الأنبوب، بعد أكثر من عقد على توقفه، كفاءة الخبرات الوطنية وقدرتها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وترسيخ مبدأ الاعتماد على الإمكانات العراقية في تطوير الصناعة النفطية".
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