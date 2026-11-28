أعلنت ، السبت، عن قيامها بحملة لتحديث جميع منظومات العدادات وأجهزة مراقبة الأنابيب النفطية.

وقال المتحدث الرسمي باسم ، سليم في تصريحات صحافية، إن "وزارة النفط ترفض جميع أشكال التهريب أو التجاوز على شبكات وخطوط الأنابيب التابعة لها، وتحاسب جميع المخربين والمهربين وفقاً لقانون مكافحة تهريب النفط الخام والقوانين النافذة، وبإشراف القضاء العراقي"، مشيرا الى "مساندة الوزارة جهود الحكومة والقضاء وهيئة في مكافحة التهريب وإخضاع الثروة النفطية لسلطة الدولة".

وأضاف أن "الوزارة تنفذ حالياً حملة لتحديث جميع منظومات العدادات وأجهزة مراقبة الأنابيب النفطية، للحيلولة دون وقوع عمليات تهريب أو تجاوز على خطوط الأنابيب وسرقة النفط الخام أو المنتجات النفطية".

ولفت الركابي الى أن "الكثير من الحالات التي جرى تداولها اليوم لا تندرج ضمن عمليات التهريب، وإنما تتعلق بتهالك بعض الأنابيب النفطية أو حدوث نضوحات تترك آثاراً على شكل برك أو انسكابات نفطية، تتم معالجتها وفق الطرق الفنية المعتمدة لدى الوزارة، بعد حصر الكميات المتسربة".

وأشار إلى أن "الحالة التي رُصدت قرب حقل عجيل بمحاذاة جبال ، تمثلت بنضوح نفطي ناتج عن معالجة أنبوب متهالك سبق أن خضع للصيانة، فيما يجري حالياً رفع المواد المتجمعة حول الأنبوب"، معتبراً أن هذه الحالة تندرج ضمن أعمال صيانة الأنابيب ولا تمثل عملية تهريب، وهو ما أكدته في تصريح نشرته على موقعها الرسمي.

وبين أن حالات التجاوز على أنبوب النفط الخام الممتد من حقل باتجاه شركة ، وأنبوب البنزين في منطقة الحصوة بمحافظة ، تعود إلى حالات قديمة مدفونة تحت الأرض، كُشفت بمساعدة الأجهزة الأمنية وتمت معالجتها فوراً، فضلاً عن إلقاء القبض على أصحاب الأراضي المحيطة بها وتوقيف العناصر الأمنية المسؤولة عن المنطقة.

وأكد الركابي أن "المناطق الثلاث التي جرى الترويج بشأنها لا تشهد حالياً أي عمليات تهريب، وإنما تتعلق بانسكابات نفطية أو حالات تجاوز قديمة"، مشيراً إلى أن المحاضر الموقعة مع الجهات الأمنية وتشكيلات الوزارة أثبتت ذلك.

واستدرك أن ذلك لا ينفي احتمال وجود حالات تهريب أو تجاوز سابقة أو مستقبلية في مواقع أخرى، مضيفاً أن الوزارة استنفرت جميع تشكيلاتها للكشف عن هذه الحالات وضبطها ومحاسبة المقصرين والمتسببين والمتجاوزين على المال العام.