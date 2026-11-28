وقال المصدر لـ ، ان "قوة مشتركة من شرطة ومفارز الامن الوطني ضبطت انبوبا نفطيا مثقوبا بمنطقة في بابل".واضافت ان "القوة القت القبض على 10 اشخاص يعملون ضمن شبكة لتهريب النفط".