- اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأحد، في أسواق العاصمة ، بالتزامن مع بدء التداولات الصباحية.

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 166,350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ166,000 دينار يوم أمس السبت.



وبلغ سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 166,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 165,750 ديناراً.