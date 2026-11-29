وأعلن التحالف أنه سيؤجل البت في أهداف الإنتاج للفترة التي تلي مارس 2027، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بحلول يونيو 2027، أو في وقت أبكر إذا سمحت ظروف السوق العالمية بذلك.وكان تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول " " وحلفاء من خارج المنظمة على رأسهم ، يعتزم الاعتماد على نتائج "أول مراجعة شاملة" للطاقة الإنتاجية لأعضائه، للمساعدة في صياغة وتحديد أهداف الإنتاج لعام 2027 خلال اجتماع اليوم.إلا أن بيان "أوبك" أشار إلى أن عددا من الدول الأعضاء طلبت إجراء مزيد من المناقشات المعمقة مع الاستشاريين الدوليين المسؤولين عن عملية تقييم القدرة الإنتاجية، على أن تُختتم هذه المشاورات بحلول نهاية مارس المقبل.وفي تطور لافت، أشارت مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أنه رغم تأكيدات بعض المندوبين، قبل بدء فعاليات الاجتماع وبعده، على أن التحالف اتفق مبدئيا على الإبقاء على أهداف الإنتاج الحالية للربع الأول من عام 2027، فإن البيان الرسمي الصادر عن "أوبك+" لم يتضمن أي إشارات أو أرقام محددة بشأن حصص الإنتاج للعام المقبل.