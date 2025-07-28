قرار حكومي بإيقاف استيراد التين والعنب لشهر وفتح استيراد الخيار

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن "نائب وزير التخطيط ترأس اليوم الجلسة الرابعة والعشرين لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".وأضاف المجلس، أن "المجلس وافق على طلب بإصدار الضوابط السنوية التقديرية للضرائب لعام 2025 والتي تتعلق بنسب أرباح الاستيراد والتصدير والمقاولات والتعهدات وأرباح المهن المختلفة والتي اعدتها المشكلة لهذا الغرض".وتابع "كما وافق المجلس على طلب بزيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك أراضي وأعداد الدراسات والتصاميم لبناية مقر الهيئة البحرية العراقية العليا".وأوضح "‏كما وافق المجلس على طلب بتمديد العمل بمشروع المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات ولمده ٦٠ يوماً بصيغة اختيارية".وأشار المجلس انه "وافق على طلب وزارة الصحة/ دائرة المشاريع والخدمات الهندسية بزيادة مبلغ الاحتياط لمشروع إنشاء بناية المختبرات لمعهد الطب العدلي".‏ولفت المجلس الى انه "بناءً على ما عرضه وافق المجلس على إيقاف استيراد محصولي التين والعنب لمدة شهر دعما للمنتج المحلي، وفتح استيراد محصول الخيار لشحة إنتاجه محلياً ولضمان وفرة المحصول خلال الزيارة الأربعينية".