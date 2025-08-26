بعد إزالة الأسد.. ما الصورة التي ستحملها العملة السورية الجديدة؟

وقال حصرية في مقابلة مع "سي ان بي سي"، ان "الأشهر الستة الماضية شهدت تحسنا في سعر صرف الليرة السورية بنحو 35%، رغم ما واجهه السوريون من معاناة جراء تقلبات سعر الصرف المستمرة".وأوضح حصرية أن "المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، وسيكون مفتوحا أمام جميع الدول "حتى "، مؤكدا أن التصميم بات في مراحله النهائية ولن يكون مستوحى من أي شخصية، بل يحمل رمزية تتعلق بـ" التي ولدت من جديد".وأشار إلى أن الليرة الجديدة تمثل "جزءا من تحررنا المالي بعد تحقيق تحررنا السياسي"، مع التأكيد على وجود فترة انتقالية كافية لاستبدال العملة الجديدة بالقديمة.وحول خطط الإصلاح النقدي، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن حذف صفرين من العملة لن يغير من قيمتها الشرائية، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة المحلية.وبطباعة العملة الجديدة، ستكون سوريا بصدد إزالة عائلة الأسد من اخر مكان يتواجدون فيه بسوريا وهو العملة، بعد إزالة الأسد من الحكم ومؤسسات الدولة.