الدولار يرتفع من جديد امام الدينار العراقي

– اقتصاديشهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار في تعاملات اليوم الثلاثاء الصباحية، ارتفاعا في الأسعار.سعر البيع: 142,750 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 141,750 ديناراً لكل 100 دولار