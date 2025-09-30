تشخيص معلومات "لم تُعلن" في اتفاق استئناف تصدير نفط كردستان

وقال المركز في إيضاح ضمن فقرة "حق المعرفة"، وتابعته ، ان "هناك معلومات هامة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية لم يوفرها الإعلان الحكومي، تتعلق باتفاق استئناف تصدير نفط ".وقال المركز ان المعلومات تتمثل بـ"عدم اعلان حسم اشكالية ديون الشركات الاجنبية العاملة في كردستان والبالغة مليار دولار والتي كانت ترفض استئناف التصدير الا بتسديدها".فضلا عن ذلك "لم تكشف الحكومة عن نوع الضمانات التي قدمتها للشركات الاجنبية والتي كانت تشترطها الشركات للحصول على مستحقاتها قبل استئناف التصدير، كما ان الاعلان تحدث عن تصدير 190 الى 230 الف برميل يوميًا مع 50 الف برميل للاستهلاك الداخلي للاقليم، لكن لم يكشف آلية التقسيم في حال عودة انتاج الاقليم الى 400 الف برميل يوميا كالسابق".فضلا عن ذلك، لم "تكشف الحكومة كيفية معالجة صيغة العقود النفطية ورسوم على مرور كل برميل نفط، وهي تفاصيل كانت تُشكل عليها طوال سنوات".