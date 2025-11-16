اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق

وقال مدير عام الشركة في بيان ورد لـ ، امنه "تم اليوم اطلاق خدمة ( ممنون ) في ضمن مشروع الأتمتة الألكترونية وتبسيط الإجراءات الذي تبنته الشركة في إنجاز أعمالها عبر الأنظمة والتطبيقات الذكية التي تقدم خدماتها للمواطنين"، مشيراً ان "هذا التطبيق سيكون بشكل تجريبي في تمهيداً لتعميمه في جميع المحافظات وسينضم الى التطبيقات التي اطلقتها شركة التوزيع لتسهيل حصول المواطن على المنتوج كتطبيق ( قنينة ) الذي اطلقته الشركة منذ مدة وجيزة".واكد "اهمية خدمة تطبيق ( ممنون ) كونه ينقذ المواطن في حالة الطوارئ عند نفاذ المنتوج في مواقع تفتقر لوجود منفذ وقودي، كما انه يقدم خدمة مميزة"، مبيناً ان "شركة التوزيع وعبر خدماتها الالكترونية فتحت آفاق من التعاون المشترك مع القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً رئيسياً لها لتقديم الخدمات المشتركة للمواطنين".