الغرفة التجارية الإيرانية: بضائعنا تسيطر على 20% من السوق العراقي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليل أم البنات
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547438-638991425297766441.jpg
الغرفة التجارية الإيرانية: بضائعنا تسيطر على 20% من السوق العراقي
اقتصاد
2025-11-19 | 04:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
أكد رئيس
الغرفة
المشتركة الإيرانية العراقية يحيى ال
إسحاق
، اليوم الأربعاء، ان البضائع والسلع الإيرانية تسيطر على حوالي 20% من السوق العراقي.
وقال ال
إسحاق
، ان
العراق
أهم الوجهات التجارية التي يمكن الوصول إليها في
إيران
، واجتذب حصة كبيرة من صادرات البلاد لسنوات وما زال يتمتع بقدرة نمو عالية.
وأوضح ان "حجم التبادلات التجارية بين العراق وايران بلغ رسميا نحو 12 مليار دولار وبشكل غير رسمي نحو 15 مليار دولار في العام الماضي".
وأشار الى ان "بضائعنا المصدرة إلى
الصين
عادة ما تكون بضائع خام ومواد أولية مثل خام الحديد والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، لكن البضائع التي نصدرها إلى العراق هي في الغالب سلع استهلاكية نهائية وإلى حد ما خدمات الكهرباء والغاز والخدمات الهندسية الفنية، وتغطي بضائعنا 20% من السوق العراقي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الحرارة الثلاثينينة تسيطر على 17 محافظة عراقية
00:51 | 2025-09-20
السوق العراقي يشتعل: لماذا قفزت أسعار السيارات بهذا الشكل الجنوني؟
03:15 | 2025-11-11
حكمان عراقيان يشاركان في كأس الخليج تحت 20 عاماً
03:25 | 2025-08-30
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
02:12 | 2025-10-15
ايران
العراق
الخدمات الهندسية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الغرفة
إيران
رانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
47.27%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
27.07%
06:40 | 2025-11-18
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
06:40 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
محليات
16.5%
01:12 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
محليات
9.17%
08:59 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
اخترنا لك
ارتفاع الذهب التاريخي: كيف انعكس على احتياطيات أكبر 5 دول عربية؟
04:13 | 2025-11-19
تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:49 | 2025-11-19
ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
02:46 | 2025-11-19
بعد تراجعها عن الطعن.. المالية ملزمة بتوفير 1.8 تريليون دينار سنويًا بينما تدفع الرواتب "بالاقتراض"!
01:39 | 2025-11-19
النفط يتراجع بعد ارتفاع المخزونات الامريكية
00:43 | 2025-11-19
الذهب ينخفض مجددا في العراق
05:05 | 2025-11-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.