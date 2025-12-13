الصفحة الرئيسية
البث المباشر
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549827-639012035813713749.avif
إجراءات صينية ضد "حرب الأسعار" بين شركات السيارات.. هل تتأثر العجلات الصينية في العراق؟
اقتصاد
2025-12-13 | 01:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
تتحرك
الإدارة الحكومية
لتنظيم السوق في
الصين
، لوضع ضوابط لانهاء "حرب الأسعار" بين وكلاء وشركات تصنيع السيارات نتيجة التنافس الشديد ما يدفع بعض الشركاء لبيع السيارات بأسعار اقل من كلفتها حتى.
ومن المحتمل ان تواجه شركات تصنيع السيارات والوكلاء في
الصين
حملة تنظيمية صارمة ضد التسعير غير العادل بموجب مسودة لوائح تنظيمية صادرة عن
هيئة الرقابة
على السوق، بعد تأثر ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار بفعل حرب الأسعار التي دخلت عامها الثالث الان.
وقالت
الإدارة الحكومية
لتنظيم السوق إن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وذكرت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو غير ذلك من الوسائل سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، لكنها لم تحدد العقوبات على المخالفات.
كما ستستهدف الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عندما يحدث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
وقالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات إن اللوائح ستعزز الشفافية في التسعير، وستحافظ على سلامة واستقرار سلسلة التوريد وستحمي مصالح المستهلكين على المدى الطويل.
وعلى مايبدو ان ظاهرة حرب الأسعار في الصين تنعكس في
العراق
أيضا، حيث ان تعدد المعارض والأشخاص المستوردين للسيارات الهايبرد الصينية تسبب بانخفاض أسعارها بشكل كبير للحد الذي لايصدق من خلالها الناس ان هذه الأسعار طبيعية، لكن الإجراءات التنظيمية الجديدة في الصين ربما تنعكس أيضا على العراق وتنهي ظاهرة حرب الأسعار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
