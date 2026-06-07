أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً في بغداد صباح اليوم

وفيما يلي تفاصيل الأسعار المسجلة:ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154,000 دينار مقابل كل 100 دولار.سجلت الأسعار يوم أمس السبت 153,850 ديناراً لكل 100 دولار.ارتفع سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ليصل إلى 154,500 دينار مقابل 100 دولار.