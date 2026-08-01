الدولار يرتفع مجدداً.. تجاوز الـ150 الفا للبيع والشراء

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات الصباحي لليوم السبت.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 151,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 150,250 ديناراً.

