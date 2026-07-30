نحو الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 823 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 819 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 855 ألفاً و865 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.