تحديث جديد بأسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 818 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 814 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 850 ألفاً و860 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.