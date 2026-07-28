الدولار يستقر عند أعلى مستوياته

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند نحو 101.50 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ مطلع تموز الجاري.وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.05% إلى 1.1370 دولار، فيما سجل الدولار 163.745 ين ياباني، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.330 دولار.ويختتم مجلس ، غداً الأربعاء، اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية، في وقت تشير فيه توقعات الأسواق إلى احتمال يقارب 40% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة مع 20% قبل أسبوع، بينما ترتفع التوقعات إلى 95% بإقرار الرفع بحلول أيلول 2026.كما يترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، التي تُعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.