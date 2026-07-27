تراجع الدولار مع تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران وانخفاض النفط



تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، مع توقف الهجمات الأميركية والإيرانية وانخفاض أسعار النفط، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.





وانخفض بنسبة 7.5% إلى 89.42 دولاراً للبرميل، بعد إعلان وقف الضربات الأميركية والإيرانية، وسط آمال بتهدئة التوترات عبر المسار الدبلوماسي.



ويأتي تراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الأميركي المقرر هذا الأسبوع، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية وبيانات اقتصادية مهمة. وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1%، فيما انخفضت العملة الأميركية أمام الين الياباني، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف.وانخفض بنسبة 7.5% إلى 89.42 دولاراً للبرميل، بعد إعلان وقف الضربات الأميركية والإيرانية، وسط آمال بتهدئة التوترات عبر المسار الدبلوماسي.ويأتي تراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الأميركي المقرر هذا الأسبوع، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية وبيانات اقتصادية مهمة.