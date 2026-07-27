الرئيس اللبناني: لن نقبل باستمرار خرق صيغة الاتفاق من إسرائيل

وقال في تصريحات صحفية، ان "تدمير للمنازل وجرف القرى يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويستوجب تحركا دوليا لوضع حد لذلك".وتابع، ان " ملتزمة بتنفيذ صيغة الإطار لكن نخشى أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها".