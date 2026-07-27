عالميا.. قفزة في أسعار الذهب مع انخفاض النفط

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل (Comex) بنسبة 0.65% إلى 4156.40 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.08% إلى 4096.59 دولار للأونصة.وقال ⁠مسؤول إيراني كبير لرويترز أمس الأحد إن ستوقف هجماتها ما دامت ستفعل الشيء نفسه ما أدى إلى تراجع أسعار النفط.ويثير مخاوف في الأسواق بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وبينما ينظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد ‌التضخم، ⁠فإن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاعأسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.