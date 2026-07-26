أسعار الدولار في بغداد وأربيل



تنشر ، أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق التداول.



سعر البيع: 150,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 150,200 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 150,100 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 150,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 150,200 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 150,100 دينار مقابل 100 دولار.