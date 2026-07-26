تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد صباح اليوم الأحد

وسجلت أسعار الأصفر في أسواق الجملة بـ شارع النهر في :الذهب الأجنبي (الخليجي والتركي والأوروبي): سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 852 ألف دينار، وسعر الشراء 848 ألف دينار، بعد أن سجل يوم أمس السبت 856 ألف دينار.الذهب العراقي: بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 822 ألف دينار، في حين سجل سعر الشراء 818 ألف دينار.وفيما يتعلق بأسعار التجزئة في محال الصاغة بالأسواق المحلية، تباينت الأسعار على النحو التالي:تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 850 ألف دينار و860 ألف دينار.تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 بين 820 ألف دينار و830 ألف دينار.