وزير النفط يوجه بإيجاد بدائل لتصدير النفط وزيادة الصادرات

وأكد ، في بيان ورد لـ ، "ضرورة بذل أقصى الجهود لزيادة معدلات الصادرات النفطية ودعم ، فضلاً عن تفعيل الجهد الوطني لاستكمال المشاريع وإيجاد بدائل لتصدير النفط في ظل الظروف الاستثنائية".وبحث الاجتماع، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمديرين العامين، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما ملف توفير المشتقات النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.