الدولار يواصل تراجعه في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم السبت، تراجعاً جديداً في واربيل، مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 150,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 150,450 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 150,350 ديناراً لكل 100 دولار سعر البيع: 150,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 149,500 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 150,450 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 150,350 ديناراً لكل 100 دولار