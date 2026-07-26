بعد صعود استمر يومين.. انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

وهبطت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في ، لتسجل 149,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 150,500 دينار يوم أمس السبت.وانعكس هذا التراجع على أسواق الصيرفة المحلية والمحال في العاصمة بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.