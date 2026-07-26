تقرير: ايران تطالب العراق بسداد ديون تصل الى 11 مليار دولار

ونقلت عن مصدرين عراقيين قولهما ان " عرضت في المقابل تسديد مليار دولار للسعودية من قيمة مستحقات على ، غير أن رفضت العرض، وأصرّت على أن تُسدَّد المستحقات إليها مباشرة".وذكر التقرير ان " يجد صعوبة بالغة في تسديد ديونه إلى نقداً وبالعملة الأميركية، بسبب منظومة العقوبات الأميركية المفروضة على طهران والقيود المصرفية المرتبطة بها"، موضحا ان "رقم الديون، بحسب المصدرين، يتقاطع مع ما هو موثق في السجل العام، إذ سبق أن قدرت ديون العراق لإيران مقابل الغاز بنحو 11 مليار دولار، ظلّت محتجزة لتعذر تحويلها في ظل العقوبات".وذكرت أن "آلية استخدام الأموال العراقية المجمّدة في تسديد نفقات مثل المستحقات على الحجاج ليست جديدة، واستُخدمت في اتفاقات سابقة جرى فيها الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في بغداد لأغراض إنسانية أو تجارية محددة، تفادياً للاصطدام المباشر بالعقوبات".ويعتمد العراق منذ سنوات على الغاز والكهرباء الإيرانيين لتشغيل جزء من محطاته، بينما تمارس ضغوطاً متصاعدة لدفعه نحو تقليص هذا الاعتماد.وأُلغيت مطلع عام 2025 الإعفاءات التي كانت تتيح للعراق تسديد مستحقات الطاقة لإيران، ضمن حملة الضغط الأقصى، ما ضاعف من تعقيد أي ترتيب بين البلدين.