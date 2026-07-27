سعر خام برنت ينخفض بأكثر من خمسة بالمائة

وفي تمام الساعة 1:05 صباحا بتوقيت ، انخفض سعر لشهر أكتوبر بنسبة 5.24% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 86.8 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط لشهر سبتمبر، في تمام الساعة 1:11 صباحا بتوقيت موسكو، بنسبة 0.5% لتصل إلى 84.7 دولار.في وقت سابق من يوم الأحد، زعمت الأمريكية، نقلا عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، بأن علقت سلسلة ضرباتها على من أجل إعطاء مساحة لمفاوضات مع .