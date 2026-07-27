الدولار يعاود الانخفاض.. الشراء اقل من الـ150 الفا

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 150500 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجل سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.