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برلماني: زيارة الزيدي الى تركيا ستركز على 600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية
اقتصاد
2026-07-28 | 05:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
276 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد عضو
مجلس النواب
،
عامر عبد الجبار
، اليوم الثلاثاء، ان زيارة
رئيس الوزراء
علي الزيدي
الى
تركيا
ستركز على تزويد
العراق
بـ600 ميغاواط من
الطاقة الكهربائية
.
وقال
عبد الجبار
لـ
السومرية نيوز
، ان "زيارة
رئيس الوزراء
علي الزيدي
الى
تركيا
ستركز على تجهيز
العراق
بـ600 ميغاواط عبر الخط العراقي التركي كون هذا الخط متوقف بسبب عدم دفع الأموال".
وأضاف ان "الجانب العراقي لا تتوفر لديه الأموال ويحاول اقناع الجانب التركي بتاجيل تسديد التمويل بسبب الظروف الصعبة"، مشيرا الى ان "الكهرباء انخفضت من 27 الف و600 ميغاواط الى 22 الف ميغاواط وهو الذي اثر على المواطنين".
وتابع ان "ملف المياه سيكون الملف الثاني في المباحثات مع تركيا"، لافتا الى ان "الأولوية بالزيارة هو الملف الكهربائي".
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