أسعار النفط تهبط بقوة

وأغلقت عقود القياسي عند 85.87 دولار للبرميل، منخفضةً 11.3%، في حين هبط خام غرب الوسيط بنحو 7% إلى 82.61 دولار للبرميل.وقال محللون إن إعلان وقف الضربات، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي بأن أوقفت الضربات بناء على طلب ، مع تحذيرها من إمكانية استئناف الهجمات إذا لم يبرم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، خفض المخاطر المباشرة على الإمدادات، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض.ومع ذلك، لا تزال مخاطر الإمدادات قائمة. فقد بقيت حركة الملاحة عبر منخفضة جدا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، إذ عبرت أقل من 10 سفن شحن الممر بحلول الاثنين، مقابل نحو 100 سفينة في الأيام العادية قبل اندلاع النزاع، وفق بيانات شحن رصدتها شبكة CNN.كما أثار تهديد الحوثيين بمهاجمة ناقلات نفط سعودية في قلق السوق بشأن تعطل محتمل لمسارات التصدير.وفي مذكرة نشرتها "دويتشه بنك"، حذر محللون من احتمال "تعطل متزامن لمسارات التصدير في كل من والبحر الأحمر"، مشيرين إلى أن الهدنة مرحب بها لكنها هشة وسط استمرار عمليات قتالية جانبية.على صعيد الأسواق المالية، ارتفع مؤشر داو بنسبة 0.51% يوم الاثنين، وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.02%، بينما تراجع مؤشر بنسبة 0.18%.