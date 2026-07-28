الذهب في العراق يواصل الانخفاض ويسجل دون الـ900 الف للمثقال الواحد

– اقتصادي

تواصل أسعار الذهب انخفاضها في السوق العراقية لتسجل دون الـ900 الف دينار للمثقال الواحد.

وبلغت أسعار الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 850 و860 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 و830 الف دينار.



