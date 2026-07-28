لجنة الطاقة: زيارة الزيدي الى تركيا ستركز على 600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية

وقال لـ ، ان "زيارة الى ستركز على تجهيز بـ600 ميغاواط عبر الخط العراقي التركي كون هذا الخط متوقف بسبب عدم دفع الأموال".وأضاف ان "الجانب العراقي لا تتوفر لديه الأموال ويحاول اقناع الجانب التركي بتاجيل تسديد التمويل بسبب الظروف الصعبة"، مشيرا الى ان "الكهرباء انخفضت من 27 الف و600 ميغاواط الى 22 الف ميغاواط وهو الذي اثر على المواطنين".وتابع ان "ملف المياه سيكون الملف الثاني في المباحثات مع تركيا"، لافتا الى ان "الأولوية بالزيارة هو الملف الكهربائي".