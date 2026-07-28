صرف الدولار.. ارتفاع طفيف في بغداد يقابله تراجع في اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في العاصمة ، فيما انخفض قليلاً في بإقليم كوردستان مع إغلاق التداولات.





سعر البيع: 150500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149500 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 150100 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 150000 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 150500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 149500 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 150100 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 150000 دينار مقابل 100 دولار.