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للمرة الخامسة.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة
اقتصاد
2026-07-29 | 17:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
47 شوهد
قرر مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناجمة جزئيا عن الحرب في الشرق الأوسط.
وصدر القرار بموافقة 9 أعضاء مقابل اعتراض 3 هم بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان، الذين فضلوا رفع نطاق الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع.
وكان الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في
ديسمبر
2025 إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، وأبقاها عند هذا المستوى منذ بداية 2026.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استمر يومين، إن
لجنة السوق المفتوحة
قررت تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دعما لهدفي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأضاف البيان، أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين التي تعود جزئيا إلى الصراع في الشرق الأوسط، وأشار إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، موضحا أن مكاسب الوظائف تواكب نمو القوة العاملة فيما لم يشهد معدل البطالة تغيّرا يذكر.
ولفت مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2 بالمئة، وأرجع ذلك جزئيا إلى صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بينها الطاقة.
وأكد المجلس التزامه بتحقيق استقرار الأسعار في وقت تسببت فيه الحرب بين
الولايات المتحدة
وإيران وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية.
ويأتي تثبيت الفائدة رغم دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إلى خفضها، حيث قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.
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