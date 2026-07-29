للمرة الخامسة.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة

وصدر القرار بموافقة 9 أعضاء مقابل اعتراض 3 هم بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان، الذين فضلوا رفع نطاق الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع.وكان الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 2025 إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، وأبقاها عند هذا المستوى منذ بداية 2026.وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استمر يومين، إن قررت تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دعما لهدفي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.وأضاف البيان، أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين التي تعود جزئيا إلى الصراع في الشرق الأوسط، وأشار إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، موضحا أن مكاسب الوظائف تواكب نمو القوة العاملة فيما لم يشهد معدل البطالة تغيّرا يذكر.ولفت مجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2 بالمئة، وأرجع ذلك جزئيا إلى صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بينها الطاقة.وأكد المجلس التزامه بتحقيق استقرار الأسعار في وقت تسببت فيه الحرب بين وإيران وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية.ويأتي تثبيت الفائدة رغم دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي إلى خفضها، حيث قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.