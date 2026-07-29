أسعار الدولار ترتفع مجددا.. الشراء اكثر من 150 الفا

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الأربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 151000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

